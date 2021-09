Corren a presentadoras de televisión en vivo al dar positivo a Covid-19

Un momento sumamente incómodo se vivió el pasado viernes durante un programa en vivo, cuando dos presentadoras fueron expulsadas en plena transmisión al dar positivo a Covid-19.

Esto sucedió en “The View”, uno de los programas estelares de Estados Unidos, y fue justo minutos antes de entrevistar a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, quien ya se encontraba en las instalaciones para encontrarse con las conductoras.

Se esperaba que esta fuera la primera aparición de Kamala en un estudio de televisión de manera física, desde que tomó posesión como vicemandataria.

El video del momento en el que corren a Sunny Hostin y Ana Navarro del foro se volvió viral en redes sociales, pues se encontraban platicando en la sección “Temas Candentes”, cuando abruptamente las interrumpen y les piden que salgan del lugar.

A las dos mujeres se les reflejó el asombro, pues no tenían idea de lo que estaba sucediendo, por lo que Joy Behar pidió que les explicaran al aire qué estaba pasando, pero le pidieron que mandara a un corte comercial para explicar.

VP Kamala Harris will now do today's interview on The View remotely in another room after two co-hosts Sunny Hostin and Ana Navarro tested positive for COVID (breakthrough) and had to be removed from the set live on air. pic.twitter.com/4fnVr7mbNH

— The Recount (@therecount) September 24, 2021