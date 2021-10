Mensaje de Alejandro Fernández revela el estado de salud de Vicente Fernández

Desde hace más de dos meses, Vicente Fernández se encuentra hospitalizado debido a una fuerte caída que sufrió en su habitación del rancho “Los Tres Potrillos“.

Durante todo ese tiempo, su hijo Alejandro Fernández había mantenido cierto hermetismo respecto al tema. Sin embargo, este 8 de octubre rompió el silencio y aprovechó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje junto a una fotografía del recuerdo donde se les ve a los dos muy felices en una alfombra roja.

“Siempre en mis pensamientos y mis oraciones, échale ganas jefe, todos te extrañamos, no sabes que gusto me dio ver esta foto!!! @_vicentefdez te amo y mucho ánimo, vas muy bien!”, escribió el intérprete de “Me dedique a perderte”.

Sus fans pronto comentaron esta publicación con emojis y mensajes de cariño para ambos en estos difíciles momentos en los que el “Charro de Huentitán” se encuentra delicado de salud.

Gonzalo García Vivanco, Antonio José, Poncho de Nigris, Latin Lover, HaAsh, el Gallo Elizalde y la ex académica Jolette Navarrete expresaron mensajes de ánimos y bendiciones. Hubo dos nombres que llamaron un poco más la atención. Se trató de Karla Veaga, actual pareja del Potrillo, y de Jaime Camil, actor que interpretará a Don Chente en la bio serie que se está desarrollando sobre él.

Aclaran su situación

Ante los rumores de que María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como “Cuquita”, habría tomado la decisión de desconectar al “Charro de Huentitán”, Vicente Fernández Jr. desmintió esta información y otorgó algunos detalles sobre la salud de su padre quien, en sus palabras, ha tenido una respuesta favorable a sus tratamientos.

“Son mentiras, son noticias de mala necesidad de estarlas sacando al público y decir cosas que no son. Nadie se desconectará, nadie tomó una decisión, estamos todos unidos como familia esperando la respuesta favorable de mi padre”, mencionó.

“Afortunadamente está respondiendo bien a los tratamientos. No está sedado, conoce perfectamente bien. Hasta ahorita no tiene ninguna complicación, pero dentro de lo que cabe está respondiendo muy bien a sus tratamientos”, detalló.

