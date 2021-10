Tom Cruise aparece irreconocible y lo comparan con Ricky Martin

Tom Cruise se convirtió en noticia hace unas semanas por su separación de Hayley Atwell. El actor había compartido su relación sentimental con la actriz británica con quien protagonizan la película Misión Imposible 7, sin embargo, ahora confirmaron su ruptura.

El famoso nuevamente vuelve a ser tendencia pero por alto totalmente diferente, su aspecto físico, ya que luce totalmente irreconocible.

Este cambio ha sido percibido por sus fans, quienes este fin de semana pudieron juzgar el aspecto que presentaba Tom Cruise, quien apareció en un partido de la MLB -liga americana de beisbol-, con un rostro que estaba notablemente hinchado.

La estrella de Hollywood acudió al encuentro entre los Giants y los Dodgers junto a su hijo Connor, de 26 años, y su presencia pasó desapercibida hasta que su rostro apareció junto a su nombre en el marcador del estadio.

Rápidamente las redes comenzaron a especular sobre el motivo de este aspecto del actor, preguntándose: “¿Qué le han hecho?”. Algunos agregaron que se puede deber a su posible aumento de peso, otros a una reacción alérica e incluso una presunta intervención estética.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X

— Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021