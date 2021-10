UEFA lanza proceso de candidatura para la Eurocopa 2028

La UEFA lanzó este martes el proceso de candidatura para organizar la Eurocopa 2028, cuyo país o países sede se designarán en septiembre de 2023, dijo en un comunicado el organismo europeo.

Las federaciones interesadas tienen “hasta marzo de 2022 para declarar su interés”, precisó la UEFA. La Eurocopa 2024 ya está atribuida a Alemania luego de la edición de este verano, repartida en once ciudades por todo el continente.

🏆 UEFA has confirmed the bid process for EURO 2028, with chosen hosts to be announced in September 2023.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) October 12, 2021