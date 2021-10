San Martín es reconocido como el mejor brunch de Dallas, Texas

San Martín se gana el corazón y paladar de los tejanos en Estados Unidos, al ser reconocido como el restaurante con el mejor brunch de Dallas, en Texas.

El medio estadounidense Dallas Observer, otorgó este reconocimiento a la marca guatemalteca San Martín, por su experiencia inigualable, gran servicio y alta calidad. Además, la incluyó en su lista “Best of Dallas” como el mejor brunch Uptown de la ciudad.

Esta publicación se basa en la selección de los lugares y en las recomendaciones que los mismos lectores realizan para premiar a los restaurantes del área.

San Martín llevó a Dallas una de sus tiendas y con ella, sabores tradicionales de Guatemala y recetas que han logrado encantar a los comensales, contribuyendo, de esta forma, a posicionar al país, su cultura y lo excepcionales que son los guatemaltecos, dentro y fuera de sus fronteras.

San Martín inició operaciones en el año 1974. Actualmente cuenta con un equipo de más de 2 mil 500 colaboradores y 49 tiendas en el territorio nacional. Además, cuenta con nueve tiendas en El Salvador y una en Dallas, Texas.

