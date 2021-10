Carlo Ancelotti abre las puertas a los jugadores que quieran salir del Real Madrid

El pasado miércoles el Real Madrid sufrió un dolorso empate 0-0 ante un Osasuna que propuso un sistema defensivo que le rindió frutos, la visita logró rescatar un punto en el Santiago Bernabéu.

Carlo Ancelotti compareció ante los medios este viernes previo al juego ante el Elche de este sábado (6:00 de la mañana) y fue cuestionado sobre el trabajo del VAR y las pérdidas de tiempo, pero no quiso entrar en polémica.

“No quiero entrar en eso, porque hay mucho lío con el VAR, los penaltis, el tiempo añadido… No es bueno para el espectáculo que haya tantas interrupciones. Y eso no es culpa del VAR”, afirmó el técnico italiano.

Ancelotti abre las puertas a los futbolistas que se quieran ir del Madrid

Eden Hazard se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, sin embargo los millones que pagó el club blanco no se han reflejado en la cancha y a la afición merengue ya se le agotó la paciencia.

Carlo Ancelotti, fue cuestionado sobre los pocos minutos que ha tenido el atacante belga y si dejaría salir a un jugador que no esté jugando mucho, como es el caso de Hazard, si se lo pidiera.

“Nunca en mi carrera como entrenador he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse. En mi opinión personal no hay duda en esto. Si un jugador quiere salir, va a salir. No hay mucha duda en esto…”, afirmó Carlo Ancelotti ante la pregunta de un periodista español.

Sin tiempo para lamentarse del empate ante Osasuna, el equipo blanco viajará este viernes a Alicante para el encuentro en el Estadio Martínez Valero ante el Elche que se disputará a un horario muy poco habitual para los blancos (6:00 de la mañana, horario de Guatemala).