Con un estilo único, Harry Styles como Dorothy de “El Mago de Oz”

Harrt Styles volvió a romper estereotipos de género al aparecer disfrazado de Dorothy de la película “El Mago de Oz”.

Luciendo el atuendo de la protagonista de este clásico del cine, el cantante tomó por sorpresa a todos sus fans que se dieron cita en el Madison Square Garden en el marco de su fiesta de disfraces llamada ‘Harryween’.

El ex integrante de One Direction lució zapatillas y medias de color rojo, pantalón corto color blanco y una camisola a cuadros con cuello y un moño en la cabeza, además de mejillas ruborizadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Harry styles (@harrystiels)

Su look sirvió para interpretar el cover “Somewhere Over The Rainbow“, el tema que precisamente canta la actriz Judy Garland en la película de 1939.

El mago de Oz es una cinta musical contó con las actuaciones de Judy Garland, Frank Morgan y Ray Bolger, entre otros.

La música y letra de la película fueron escritas por Harold Arlen y E.Y. ‘Yip’ Harburg, quienes ganaron do Oscar por Mejor Música Original y Mejor Canción, precisamente por el ese tema.

La fiesta del cantante

De acuerdo con varios medios internacionales, Harry Styles organizó el evento llamado ‘Harryween Fancy Dress Party’, un concierto en el que anunció las participaciones de músicos como Orville Peck y Madison Cunningham.

Además, el británico compartió por medio de Instagram una foto en la que luce el atuendo en un fondo que alude a la película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @harrystyles

Él se encuentra en medio de su gira por Estados Unidos Love On Tour, una serie de presentaciones en las que cuenta con Jenny Lewis como su principal colaboradora.

Styles continúa dando de qué hablar, después de que se reportara que aparece en la nueva película de Marvel, Eternals, como Eros (Starfox), el hermano menor del recordado Thanos.

Se sabe que el artista sale en una escena postcréditos, pero con esta aparición deja un amplio abanico de posibilidades ante los próximos lanzamientos de Marvel.