Presidenta de la AGEI: “No tenemos coberturas de vacunación adecuadas”

Nancy Sandoval, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), se refirió a cómo se desarrolla el proceso de vacunación contra Covid-19 en el país.

Aseguró que no se tiene una cobertura de vacunas para la población vulnerable ni para las comunidades más apartadas.

“Nos falta todavía vacunar a un poco más de la mitad de la población mayor de 60 años y a quienes tienen enfermedades de base, que están en tratamientos con medicamentos que bajan las defensas”, dijo.

La profesional expuso que las coberturas no pasan de un 50% o 60% en general, excepto en la población joven, quizá en el grupo de 20 a 30 años, donde la cifra es mayor.

La población joven es la que más alto número de casos tiene, pero no es donde se ve la mayor gravedad en cuanto a hospitalización y muerte, añadió.

Asimismo, mencionó que en este momento, la población que falta por inmunizar hay que ir a buscarla.

Además, la presidenta del AGEI consideró que, aunque se han ampliado los grupos etarios para la inmunización, no se cuenta con dosis suficientes disponibles a nivel nacional.

En su opinión, únicamente se ha hecho creer que en Guatemala hay vacuna y la gente no se vacuna porque no quiere, pero no es así.

A esto se suma que las autoridades han sido ineficientes en la campana de información y difusión para que la gente acepte la vacuna con los beneficios que trae, mencionó.

Y consideró que también hay falta de claridad y seguridad de si se tendrá o no disponible la segunda dosis del fármaco que se inyecte, pues se ha visto en redes sociales comentarios de que la población busca ciertas marcas y no las consigue con facilidad.

“Esto se da por efecto de estar ampliando los grupos de vacunación, sin una proyección de cuántas vacunas verdaderamente se tienen”, destacó Sandoval.

Señala necesidad de acercar vacunas a la población

La presidenta de la AGEI se refirió a las dificultades que se han observado en el proceso de vacunación.

Consideró que se complica que la gente decida vacunarse, especialmente si debe madrugar, viaje de horas y estar haciendo cola para que le digan si va a tener un número.

Y consideró que las dosis deben ser disponibles en el sitio donde la persona la va a buscar. Además, que se debe acercar la vacuna a espacios donde no se dificulte el acceso de la población.

Hay centros de vacunación más fáciles no solo centros comerciales, sino lugares grandes, por ejemplo parques, donde pueden concentrarse las vacunas y a la gente le queda más a mano, expuso.

“Pero la gente está como lotería, en redes sociales preguntan en dónde pueden encontrar tal vacuna. Así que hago un llamado a las autoridades para que traten de orientar”, dijo.

Finalmente, la entrevistada detalló que aunque se tengan avances en la inmunización, no se puede decir que la pandemia esté fuera del país.

No está controlada, el país está abierto, las actividades se realizan sin mayores medidas de precaución, señaló.

En ese sentido, instó a la población a que continúe con el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento social. También preferir espacios ventilados.