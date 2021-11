“Hemos eliminamos a los campeones de El Salvador y Costa Rica”, dijo Lezcano.

El costarricense, Andrés Lezcano, fue una de las figuras del encuentro al anotar el primero de los dos goles con los que Comunicaciones venció 2-1 (5-5 en el global) a Saprissa, resultado que le permitió conseguir una histórica clasificación a semifinales de la Liga Concacaf.

La anotación de Lezcano llegó en los minutos iniciales del encuentro, un tiro de esquina realizado por Oscar Santis, fue rematado de cabeza por el costarricense y así los cremas lograron ponerse por delante en el minuto 14.

Y en una charla con el Super Deportivo en Emisoras Unidas, el 7 de Comunicaciones contó cómo vivió el juego y valoró el trabajo en equipo, que fue fundamental para conseguir la clasificación. Además, habló sobre el nivel del futbol de su país que no atraviesa por el mejor momento, pues pese a ser potencia de Centroamérica, no tendrá a ningún representante en las semifinales.

El partido de ida se les complicó…

Pudimos ganarlo, nos pusimos dos veces arriba pero nos empataban. Al final terminamos perdiendo algo que tal vez no merecíamos, pero son esas atenciones que a veces nos cuestan caro.

La mentalidad fue importante…

Creo que nos da esa idea de que cuando las cosas se quieren y se lucha, se pueden lograr. Más allá de que sea un gigante del área, nosotros preparamos nuestra mente. La mentalidad juega un papel muy importante, porque las condiciones en un terreno de juego a veces son muy similares y la actitud marca un parámetro, un punto y aparte de lo que se quiere lograr.

¿El trabajo en equipo fue clave?

Nosotros descubrimos de que si estábamos unidos y mentalizados podíamos lograr hacer historia. Era muy difícil que quedáramos fuera. Yo creo que las bases y los partidos que hemos venido haciendo nos han ayudado a hacer cosas importantes, hemos eliminado a los campeones de El Salvador y Costa Rica.

El miércoles no hubo ningún jugador que estuviera caminando, que no estuviera corriendo la pelota, que no estuviera defendiendo un tiro de esquina, o que no estuviera defendiendo un centro. Eso sí, una desatención casi nos complica, pero el equipo no bajó los brazos.

El rival no se daría por vencido…

Saprissa siempre en los últimos diez o cinco minutos aprieta más, pero yo confiaba. Yo estaba tranquilo porque sabía que lo íbamos a lograr, pero obviamente estaba nervioso sabiendo que era un equipo que en momentos como estos, saca la casa que tiene campeón.

¿Fueron subestimados en Costa Rica?

La selección Costa Rica y los clubes no están en su mejor momento. Quizá nos menospreciaron o tal vez pensaron que que la serie estaba ganada, pero se encontraron con otra realidad. Al final de cuentas creo que el partido en Costa Rica fue fue lo que nos hace estar adentro ahora.