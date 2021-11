One Piece: Netflix revela elenco del live action del popular manga

Netflix confirmó a través de sus redes sociales la producción de una serie live action para One Piece, el manga de Eiichiro Oda que tiene el récord Guiness como el más vendido del mundo.

El gigante del streaming anunció al elenco de actores que darán vida a los míticos personajes de la historia.

El manga de One Piece comenzó su publicación en 1997. La historia es protagonizada por Monkey D. Luffy, un joven cuyo sueño es convertirse en el Rey de los Piratas, es por eso que reúne a un interesante grupo de amigos e inicia su viaje hacia amenazas desconocidas.

Ante el sorprendente éxito del manga y el anime de One Piece, Netflix ya está trabajando en su live action y presenta a los actores que le darán vida a los personajes:

En el papel estelar de Monkey D. Luffy tendremos a Iñaki Godoy, actor mexicano, conocido por producciones como ¡Ánimo Juventud!, No abras la puerta, ¿Quién Mató a Sara?, Sin miedo a la verdad, Por la máscara, La querida del centauro y Blue Demon: El hombre detrás de la máscara.

meet the Straw Hats in Netflix’s live action ONE PIECE:

Iñaki Godoy is Luffy pic.twitter.com/TJj24AOTr7

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021