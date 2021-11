Adamari López pone de cabeza las redes con diminuto y ajustado vestido

Desde que Adamari López mostró su nueva figura, ha provocado un revuelo entre sus millones de admiradores tras haber perdido más de 50 libras.

Ellos han quedado muy cautivados con la impactante belleza de la presentadora y todo quedó demostrado con la cantidad de reacciones que provocó su más reciente video.

En las imágenes, la también actriz aparece luciendo un diminuto y ajustado vestido rojo.

López ha provocado sensación con su impactante coquetería con la que se le ha visto, donde acompañada de una pegajosa canción de su buena amiga Kany García, no puede evitar demostrar sus habilidades para el baile.

La también juez del reality “Así se baila” se ha lucido sobre una plataforma que tiene un brazo de metal que gira a su alrededor grabando todos sus sensuales movimientos, mientras ella con su gran carisma y enorme sonrisa canta el tema “DPM”.

A pocas horas de ser publicado el video en su red social ya acumula más de 83 mil me gusta por parte de sus seguidores, que han quedado hipnotizados con su belleza y le han hecho llegar sus reacciones.

A punto de cumplirse medio año de su separación de Toni Costa, Adamari López abrió como nunca su corazón este jueves en una entrevista para el programa Al rojo vivo (Telemundo) en la que contó cómo se siente en esta nueva etapa que está viviendo tras su ruptura del bailarín español.

“Estoy bien, estoy tranquila, creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar.