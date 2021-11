Imágenes del cadáver de Octavio Ocaña en la morgue circulan en las redes

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una investigación por la filtración de las fotografías del cuerpo sin vida de Octavio Ocaña.

Según revelaron, las imágenes fueron tomadas dentro del Hospital de Lomas Verdes, donde murió el actor de 22 años.

“Derivado de varias diligencias realizadas hasta este momento se ha podido establecer que las fotografías mencionadas fueron tomadas mientras el cuerpo se encontraba en el anfiteatro de dicho nosocomio”, indicaron en un comunicado.

De acuerdo a las autoridades, se investigará a toda persona que haya tenido acceso a la morgue del nosocomio, cuando el cuerpo del joven se encontraba en el lugar.

Fue el padre del comediante quien confirmó la identidad del cadáver; además, Octavio Pérez confirmó que el elemento de la policía de Cuautitlán que filtró los videos de su hijo fue identificada como Lesly ‘M’.

El señor también la presunta policía ya fue detenida desde el domingo.

“Confirmó a través de mis abogados que es una noticia real. Ayer fueron detenidos y mañana inicia su audiencia, gracias a todos los que han levantado la voz conmigo, llegaremos hasta lo último”, dijo.

Atención al actor

Aún con vida, Octavio Ocaña fue atendido por paramédicos y trasladado al hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS en Naucalpan, donde personal médico lo recibió ya bajo el “código negro”, es decir sin vida.

Cabe recordar que el joven de 22 años murió el viernes 29 de octubre, luego de que su camioneta chocó en territorio de Atizapán de Zaragoza, en la autopista Chamapa Lechería y un arma de fuego se disparó presuntamente de forma accidental alojando un disparo en la cabeza, según determinaron las autoridades.

Octavio Pérez sostuvo que solo aceptaría la exhumación del cuerpo de su hijo si interviene el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), ya que no confía en la policía del Estado de México.

“Yo creo que si viene alguien de fuera (de otro país) soy capaz ¿sabes de qué? De exhumar el cuerpo. Pero alguien de fuera, no alguien de aquí. Si viene un perito del FBI y me dice: ‘adelante, pero necesito exhumarlo, vámonos tú y yo solos a hacerlo. Y juro que lo hago, pero uno de aquí ¿cómo voy a hacerlo? Ya no tengo. ¡Ay! Ya no confío en nadie de esa gente”, confesó en el programa “De Primera Mano”.