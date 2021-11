Croacia sufre ante Rusia pero consigue su pase a Catar 2022

Croacia consiguió el billete para participar en el Mundial de Catar 2022 tras imponerse este domingo a Rusia por 1-0, un resultado que le asegura acabar en la primera plaza del grupo H de los clasificatorios europeos.

Los balcánicos, finalistas en Rusia-2018, disputarán su sexta fase final de un Mundial gracias a un gol en contra de Fiodor Kudriachov en el minuto 81, mientras que los rusos deberán pasar por la repesca para buscar su clasificación.

Croacia se une así al grupo de equipos ya clasificados para el Mundial-2022, del que forman parte Alemania, Dinamarca, Francia y Bélgica por la zona europea, Brasil por Sudamérica y Catar como anfitriona del torneo.

En Split, Croacia partía con la desventaja de dos puntos en la clasificación, con lo que a los rusos les valía el empate para clasificarse por quinta ocasión para un Mundial.

La intensa lluvia se hizo protagonista del partido, lo que impidió a los croatas jugar con la fluidez a la que acostumbran. El éxtasis para el público local llegó a diez minutos del final, cuando el lateral Kudriachov desvió con la rodilla un centro croata y mandó la pelota al fondo de la red de su propia portería.

Será la sexta presencia en un Mundial de Croacia, desde que este pequeño país balcánico proclamó su independencia en 1991. Además de la final en 2018 (perdida contra Francia), los croatas también llegaron a semifinales en 1998. En Copas del Mundo han jugado 23 partidos, de los cuales 11 han sido victorias, ha empatado 4 y ha perdido 8. El máximo goleador en citas mundialistas para el país de los Balcanes es Davor Suker con seis tantos.

⭐️ One of the sport's biggest stars is set to play on its biggest stage again! @lukamodric10, the adidas Golden Ball winner at the last #WorldCup, has helped Croatia qualify for Qatar 2022 🎉@HNS_CFF | #WCQ pic.twitter.com/4ug51zfRBd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2021