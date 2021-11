Italia se juega su pase a Catar 2022 en la última fecha

Italia, igualada a puntos con Suiza (grupo C), tendrá el lunes una última oportunidad de clasificarse directamente al Mundial 2022 ante Irlanda del Norte, mientras que para Inglaterra en el grupo I, la tarea parece que será más asequible ante San Marino para sellar su boleto a Catar.

Italia buscará dejar atrás sus fantasmas mundialistas

Para evitar los inciertos repechajes y el recuerdo traumático del fracaso de 2018, Italia deberá ganar en Irlanda del Norte este lunes a las 13:45 horas, pero también marcar el mayor número posible de goles, y esperar que Suiza no mejore su resultado ante Bulgaria.

El empate de la “Azzurra” contra Suiza en Roma (1-1) les obliga a ganar en Belfast a una Irlanda del Norte siempre peligrosa, aunque ya no tiene ninguna opción de clasificarse.

La “Nazionale” está igualada a puntos al frente del grupo C junto a Suiza, pero con una ventaja de dos goles en la diferencia general. “Partimos con una ventaja de dos goles, eso no es nada. Y después habrá que marcar en Irlanda del Norte los goles que no marcamos” contra Suiza, reconoció Mancini, quien espera también un “partido especial” de Bulgaria, como ya hiciera en Italia, donde arrancó un punto ante la campeona de Europa (1-1) en septiembre.

Inglaterra con todo a favor

Inglaterra, por su parte, tiene todo a favor para asegurarse la clasificación directa en el grupo I en su viaje a San Marino, último de la llave con 0 puntos, este lunes a las 13:45 horas. Polonia, es segunda de su grupo a tres puntos de los ingleses y recibirá por su parte a Hungría (cuarta del grupo).

Los polacos liderados por Robert Lewandowski ven muy remotas sus opciones de clasificación directa a Catar 2022, Polonia se encuentra con seis goles por debajo de los “three lions” y necesitarán anotar mínimo los seis tantos que le aseguren el diferencia, pero a su vez deberán esperar un pinchazo de los ingleses ante San Marino (equipo que solo ha anotado un gol en nueve fechas).