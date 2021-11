En México lanzan duras críticas al arbitraje del guatemalteco Mario Escobar

La selección de Canadá se hizo del liderato del octogonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Catar-2022 con un triunfo de 2-1 sobre México en el partido que cerró la octava jornada, jugado en el estadio Commonwealth de Edmonton.

Cyle Larin, a los minutos 45+2 y al 52, hizo los goles para la escuadra canadiense que llegó a 16 puntos. Héctor Herrera, al 90, consiguió el descuento para el equipo mexicano que se quedó con 14 unidades y bajó a la tercera posición.

Gerardo Martino, seleccionador de México, afrontó el partido de manera cautelosa al cambiar su esquema de cuatro defensores a una línea de cinco que le permitió al Tricolor contener a los canadienses y jugar la pelota con calma y sin arriesgar ni proponer.

