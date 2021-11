VIDEO ¡Canadá es líder de la octogonal tras derrotar a México!

La selección de Canadá se hizo del liderato del octogonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Catar-2022 con un triunfo de 2-1 sobre México en el partido que cerró la octava jornada, jugado en el estadio Commonwealth de Edmonton.

Cyle Larin, a los minutos 45+2 y al 52, hizo los goles para la escuadra canadiense que llegó a 16 puntos. Héctor Herrera, al 90, consiguió el descuento para el equipo mexicano que se quedó con 14 unidades y bajó a la tercera posición.

Gerardo Martino, seleccionador de México, afrontó el partido de manera cautelosa al cambiar su esquema de cuatro defensores a una línea de cinco que le permitió al Tricolor contener a los canadienses y jugar la pelota con calma y sin arriesgar ni proponer.

Canadá comenzó a tomar la iniciativa y al minuto 23 tuvo su primer remate al arco. Larin recibió un pase frontal y sacó un disparo raso dentro del área que fue controlado por el portero Guillermo Ochoa.

México empezó a oponer resistencia ante el incipiente dominio canadiense y soltó un poco a los carrileros, primero Jesús Gallardo por izquierda y luego Jorge Sánchez por derecha; por el centro, el delantero Raúl Jiménez trataba de acarrear y retener la pelota, esperando acompañamiento.

A pesar de las insinuaciones, ninguna de las dos escuadras ejerció el dominio ni elaboró jugadas defensivas, pero Canadá encontró el gol poco antes del descanso.

Alistair Johnston le robó una pelota a Orbelín Pineda en el medio campo y sacó un disparo desde fuera del área, el portero mexicano Guillermo Ochoa rechazó la pelota hacia el centro y la dejó servida para que Larin marcara el 1-0.

Para el segundo tiempo, el ‘Tata’ Martino tuvo que desmontar su dispositivo defensivo de cinco hombres y México se notó muy frágil en la retaguardia.

