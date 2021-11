VIDEO. Dani Alves fue presentado ante los aficionados en el Camp Nou

Este miércoles 17 de noviembre, tuvo lugar la presentación del nuevo jugador del primer equipo del FC Barcelona, ​​Dani Alves, en un acto abierto al público en el Camp Nou.

Posteriormente, el jugador brasileño atendió a los medios de comunicación en una comparecencia en el Auditori 1899. Dani Alves y el FC Barcelona llegaron a un acuerdo para la incorporación del brasileño al primer equipo el pasado viernes. El histórico jugador brasileño, no podrá debutar hasta enero, utilizará el dorsal ‘8’.

Segunda etapa en la institución blaugrana

Dani Alves fue presentado este miércoles en el Camp Nou. El defensa, que firma hasta final de temporada pero no podrá jugar hasta enero, está feliz con esta segunda etapa en la entidad azulgrana. El futbolista ya pasó el lunes la revisión médica por la mañana y, por la tarde, se puso a las órdenes de Xavi.

Más de 10 mil espectadores se dieron cita en la grada del Camp Nou para recibir a Alves, mil más que en la presentación de Xavi Hernández la semana pasada.

El defensa saltó de nuevo al césped, ahora vestido de azulgrana y con el himno de fondo, dando unos toques de balón. Fiel a su carácter distendido, emuló estar calentando cuando tiró tres balones a la grada que no llegaron. El jugador cantó y saltó con la grada.

⚽ La calidad sigue intacta 🔥 pic.twitter.com/jBPX21qwKd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2021

“Han sido dos días muy especiales porque poder vestirme de corto es muy especial. Poder entrar en el vestuario, ver a mis compañeros, alguno sigue aún dando guerra, me ha hecho sentirme en casa. Me he encontrando gente joven. Me hacía recordar muchas cosas que he vivido pero, sobre todo, poder traer un poco de alegría, ilusión”.

“En estos últimos tiempos se ha ido cargando de cosas negativas y es momento de que cambien. Para ello hay que ser positivos. No mirar el problema, si no la solución y esa es la misión de Xavi, al mía. Es momento de juntarnos, de transformar el club como lo hicimos. El reto es grande, pero las ganas también”, dijo el brasileño en su presentación.