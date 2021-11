Lewis Hamilton conquista el Gran Premio de Catar

Lewis Hamilton (Mercedes), 2º en el Mundial, conquistó el primer Gran Premio de Catar de la historia de la Fórmula 1, y se colocó a ocho puntos del líder Max Verstappen (Red Bull), 2º este domingo en la 20ª prueba de 22 esta temporada.

Tras salir desde la pole, Hamilton no se vio inquietado por la remontada de Verstappen, quien salió desde el séptimo puesto, ni por Fernando Alonso (Alpine), quien firmó su primer podio del año.

Solo quedan por delante dos carreras en el calendario de 2021, en Arabia Saudita y en Abu Dabi en diciembre.

Se trata de la segunda victoria consecutiva, después de Brasil, la 7ª esta temporada y la 102ª de la carrera de Hamilton, quien aspira a una octava corona mundial.

“Podemos lograrlo”, lanzó aún desde su monoplaza el ganador del día.

And cuts Max Verstappen's championship lead to eight points with two races left to go! 🏆 #QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/9xOMl0m2kx

Back-to-back wins for @LewisHamilton as he takes victory in Qatar 👀🎧

A un año más o menos de su Mundial-2022, Catar organizó su primer Gran Premio de Fórmula 1, en horario nocturno sobre el circuito de Losail al norte de la capital Doha.

Segundo en la sesión de clasificación del sábado, Verstappen fue sancionado con cinco puestos en la parrilla por no haber aminorado la velocidad mientras el monoplaza de Gasly estaba inmovilizado en la pista el sábado.

El neerlandés de 24 años ganó tres puestos en la salida. En la vuelta 5 ya era segundo detrás de Hamilton.

FINAL CLASSIFICATION: QATAR 🏁

Lewis wins again and closes the gap – and Fernando's back on the podium 👀

What an afternoon in Qatar!#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/yyQV1BYPmJ

— Formula 1 (@F1) November 21, 2021