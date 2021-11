Muere trágicamente el hermano del cantante Arcángel

El popular cantante Arcángel, pasa por un momento difícil al enterarse de la muerte de su hermano Justin Santos, de 21 años, en un accidente de tránsito la madrugada de este domingo en Puerto Rico.

Tras enterarse de la terrible noticia, el reguetonero compartió un emotivo mensaje a través de sus historias en Instagram.

“Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó que tu voluntad, pase lo que pase, debe ser respetada y aceptada. Y aunque me duela a un nivel inexplicable si así es tu voluntad, te repito que la acepto”, fueron sus primera palabras.