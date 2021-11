VIDEO. Afición crema tuvo que desvestirse para entrar al estadio

En la entrada del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores, aficionados, que llegaron al estadio vistiendo camisolas de Comunicaciones o con cualquier prenda blanca que pueda ser asociada con los visitantes, son exigidos a quitarse la prenda para poder ingresar al campo, ya que, Guastatoya es el local y no se permite el ingreso de aficionados que no apoyen al local.

Seguidores de Comunicaciones tuvieron que desvestirse previo a ingresar al estadio Doroteo Guamuch Flores, pues no podían portar prendas de color blanco

Estas acciones por los encargados de seguridad enfurecieron a los aficionados cremas, quienes pagaron por su entrada y alegan no saber sobre esta norma. Esta regla de prohibir el ingreso de aficionados visitantes se aplica en la liga Nacional de Guatemala y esta norma no está aplicada en Concacaf, pero por seguridad de los asistentes se tomó la decisión.

No solo personas que tengan cosas de cremas no podrán ingresar, la seguridad no le permite el ingreso a las instalaciones a cualquier persona que tenga alguna prenda blanca.

Seguidores de Comunicaciones reclaman que no se especificó que la venta de boletos era solo para aficionados de Guastatoya. La seguridad los dejó ingresar pero sin ninguna prenda de color blanco

