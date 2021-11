NBA multa a LeBron James por su “gesto obsceno” a mitad de un juego

La NBA multó este viernes a LeBron James, la superestrella de Los Angeles Lakers, con 15 mil dólares por realizar un “gesto obsceno” en la cancha y también le advirtió por el uso de lenguaje ofensivo.

James, de 36 años, efectuó el gesto el miércoles tras anotar un triple en la recta final de la victoria en la prórroga en la cancha de los Indiana Pacers (126-114).

Un día antes, el alero no pudo jugar en la derrota ante los New York Knicks (106-100) debido a la primera suspensión en sus 18 años de carrera.

James recibió un partido de suspension por su altercado del domingo con el pívot de los Detroit Pistons Isaiah Stewart, a quien golpeó con dureza en la cara en una pugna por un rebote. Stewart, de 20 años, recibió también dos partidos de sanción por sus reiterados intentos de perseguir a James en la pista.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI

— SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021