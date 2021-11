Pese a agresiones Mixco se clasifica a la final de la Primera División

El Deportivo Mixco dio un paso firme en su búsqueda de recuperar su puesto en la Liga Nacional y este domingo selló su boleto a la final del Torneo Apertura de la Primera División, tras eliminar a Mictlán en la vuelta de las semifinales, pese a que sus jugadores fueron agredidos previo al partido.

Mictlán 0-0 (0-3 global) Mixco

El partido en el estadio La Asunción terminó 0-0, por lo que el cuadro visitante avanzó por el 3-0 del partido de ida en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

Sin embargo, el juego estuvo marcado por la polémica, pues jugadores denunciaron que fueron agredidos por supuestos aficionados de Mictlán previo al inicio, razón que orilló a los dirigentes de Mixco a exigir la suspensión del partido, al que finalmente no ocurrió.

Éste es el momento en que varios jugadores de Mixco entran al estadio La Asunción, Márquez va golpeado. pic.twitter.com/ruIAmCJFSe — Futbol de Primera División (@DivisionLiga) November 28, 2021

“Fuimos agredidos en el ingreso al estadio, qué triste, algo que nunca me había pasado, qué lástima, pedimos seguridad por favor”, denunció el capitán del equipo mixqueño, Jean Márquez, quien habría recibido patadas de los agresores.

Además, los jugadores de Mixco no fueron ubicados, como normalmente ocurre, en un camerino y debieron cambiarse debajo de un toldo, ante la mirada e insultos de supuestos aficionados mitecos.

Fuimos agredidos en el ingreso al estadio que triste 😢 algo q nunca me había pasado que lastima, pedimos seguridad por favor — Jean [email protected] (@jeanmarquez12) November 28, 2021

Neto Bran denuncia

Ante esta situación, el presidente del club Neto Bran, se pronunció en las redes sociales para exigir seguridad para sus jugadores.

“El Deportivo Mixco ha sido agredido por los hinchas de Mictlán, recibiendo un trato que nosotros no dimos en Mixco. Se subieron con armas al bus (supuestos aficionados de Mictlán) para amedrentar y amenazar, quietar celulares para que no quedar evidencias de lo que sucede. Los jugadores salieron en medio del parqueo haciéndolos pasar en medio de toda la gente, golpearon a Márquez, Aragón, al profe Julio, no es justo en Mixco se les ha tratado bien a todos”, expresó Bran en un video en sus redes sociales.

Mientras en el parque central de Mixco, con pantalla gigante, así respondió el aficionado. pic.twitter.com/gmiHHAiJIX — Futbol de Primera División (@DivisionLiga) November 28, 2021

También dijo que “nosotros les hemos dado un buen vestidor donde nadie los vea desnudos, mientras que nuestros jugadores están cambiándose en un toldo, con gente a tras sacándoles la madre. Nos duele que nos traten así, pido que se tomen cartas en el asunto”, expresó.

Del juego

Ya en el terreno de las acciones el encuentro no bajó revoluciones y estuvo marcado por entradas fuertes, una de ellas sobre Jean Márquez, recibió un fuerte golpe que le acusó hemorragia en una ceja.

Sin embargo, contra todo, Mixco pudo sellar el pase a la final y ahora espera a su rival, que saldrá de la llave entre Xinabajul Huehue y Marquense.

En el partido de ida, los huehuetecos se impusieron 1-0 en el Marquesa de la Ensenada, por lo que los “leones” tienen la llave cuesta arriba.