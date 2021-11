Kristen Stewart y Maggie Gyllenhaal triunfan en los Gotham Awards 2021

La noche del lunes 29 de noviembre, se celebró una edición más de los Gotham Independent Film Awards 2021, desde la ciudad de Nueva York.

La ceremonia premió lo mejor del cine independiente estadounidense. Para que una película entre en las categorías, debe tener un presupuesto menor a US$35 millones de dólares.

Además de cada uno de los ganadores, se otorgaron premios especiales para reconocer al cast de ‘The Harder They Fall’ (Zazie Beetz, Lakeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Idris Elba, Regina King, Delroy Lindo, Jonathan Majors, Deon Cole, RJ Cyler y Edi Gathegi).

Además, Jane Campion fue galardonada con el Director’s Tribute, Eamonn Bowles con el Industry Tribute y Kristen Stewart con el Performer Tribute.

Este año, Gotham decidió unificar las categorías de actuación en una sola. Las categorías no se dividirán en mejor actriz o mejor actor, sino que ahora será “mejor actuación”, convirtiéndose en una categoría gender neutral.

Premio de Honor (interpretación)

