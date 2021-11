Elliot Page posa sin camisa y muestra su cambio de género

Ellen Page inició su carrera con algunos programas de televisión. Su primer papel protagónico en el cine fue en el drama Hard Candy de 2005 y Juno de 2007.

El año pasado sorprendió con la noticia de su cambio de género y de someterse a algunas cirugías. Posteriormente compartió un comunicado oficial donde daba a conocer que su nombre se ahora en adelante sería Elliot Page.

“Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot”, comentó Page en diciembre del año pasado.

“Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”, agregó.

“Siento una enorme gratitud hacia las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo expresar lo extraordinariamente bien que me siento tras perseguir a mi auténtico yo y amar finalmente lo que soy. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”, añadió.

Su cambio radical

A través de sus redes sociales, Elliot Page comparte imágenes de cómo ha sido su transformación y ahora luce su tonificado abdomen.

En su última publicación, el actor se quitó su playera y enseñó parte de su cuerpo, aún se notan un poco las cicatrices que quedaron tras remover el tejido mamario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @elliotpage

“Oh bien, mi nuevo teléfono funciona”, comentó en su publicación que se llenó de elogios hacia su persona por seguir adelante.

