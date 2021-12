People’s Choice Awards: hora, canal y todo lo que tienes que saber

Los People’s Choice Awards, que celebran lo mejor del cine, televisión, música, moda y otros aspectos de la cultura pop, se llevarán a cabo este 7 de diciembre en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, Estados Unidos y premiará a los favoritos del público.

En esta edición se entregará el primer Music Icon a la artista Christina Aguilera.

Establecido en 1975 como una manera de mostrar la preferencia del público, desde 2005 los ganadores de la gala son elegidos por votaciones en la web.

Si bien la premiación son el principal atractivo de la gala, no será la única razón para sintonizar la ceremonia que además de contar con el humorista Kenan Thompson como anfitrión también tendrá las presentaciones de Christina Aguilera y Blake Shelton.

Los People’s Choice Awards serán transmitidos por el canal E! (302 en Movistar TV, 222 y 1222 en DirecTV y 103 en Claro TV).

La gala también será transmitida por el servicio de streaming Paramount+ para quienes estén suscritos.

La ceremonia tendrá lugar hoy 7 de diciembre a las 18 horas (Guatemala) y puede disfrutarlo en el Canal E! Entertainment.

