VIDEO. Kevin Cordón avanza de ronda en el Mundial de Bádminton 2021

Kevin Cordón debutó este domingo en su cuarta Copa del Mundo de bádminton, en la edición de este año en Huelva 2021 el zacapaneco debutó contra el neerlandés Joran Kweekel. El duelo de raquetistas duró 56 minutos y dejó como vencedor al nacional quien avanzó a la siguiente ronda.

Olympic semifinalist Kevin Cordon from Guatemala 🇬🇹 is through to the next round! 🏸

Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #Huelva2021 pic.twitter.com/pozlxVjvAx

— BWF (@bwfmedia) December 12, 2021