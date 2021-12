Elon Musk, nombrado personalidad del año por la revista TIME

El empresario sudafricano, Elon Musk, de 50 años de edad, fundador de Tesla y también emprendedor espacial, fue nombrado este lunes como personalidad del año 2021 por la revista TIME.

“La personalidad del año es alguien influyente, y pocos individuos son más influyentes que Elon Musk en la vida en la Tierra, y potencialmente más allá de la Tierra también”, destacó Edward Felsenthal, editor en jefe de TIME, al anunciar al ganador en su cuenta de Twitter.

For creating solutions to an existential crisis, for embodying the possibilities and the perils of the age of tech titans, for driving society’s most daring and disruptive transformations, Elon Musk is our 2021 Person of the Year. https://t.co/8yMhKPTOqx pic.twitter.com/ryEgHVSTmX

