Encuentran muerta a Verónica Forqué en su casa

Una noticia ha conmocionado al cine español, Verónica Forqué fue hallada muerta en su domicilio de la calle Víctor de la Serna de Madrid.

Los servicios de urgencia del Summa 112 recibieron un aviso pero, cuando llegaron a su casa, no pudieron hacer nada para salvar la vida de la actriz.

La artista, que acababa de cumplir 66 años el pasado 1 de diciembre, estuvo participando hasta hace unas semanas en el concurso culinario de RTVE “MasterChef Celebrity 6“.

Se dio a conocer que la Policía Nacional fue quien encontró el el cadáver y una fuente de la investigación ha confirmado que la intérprete se ha quitado la vida.

Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna, y resultó ser la residencia de la celebridad.

Verónica Forqué nunca ocultó que sufría de depresiones, que incluso provocaron su salida de la última edición de ‘MasterChef Celebrity’.

La propia actriz afirmó en la presentación de la nueva colección del diseñador Eduardo Navarrate que abandonó el concurso “por circunstancias de la vida. No podía más. Mi cuerpo dijo basta”.

“No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada”, comentó Forqué. “He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, decía en la gala al juez Pepe Rodríguez.