Esta es la fortuna de la que gozan cada una de las hermanas Kardashian

Las hermanas Kardashian son reconocidas a nivel mundial no solo por su buen gusto por la moda y sus vidas polémicas, sino también por ser parte del grupo de mujeres más ricas del mundo.

Las socialités han construido un imperio gracias a sus trabajos como productoras, empresarias y modelos.

Entre Kim, Kourtney, Khloé, Kylie y Kendall suman más de mil millones de dólares en fortuna. Las firmas de maquillaje, ropa y campañas de publicidad les generan millones de dólares.

Gracias a la fama que obtuvieron con el programa, las celebridades tuvieron éxito en todos los negocios en los que emprendieron, por lo que hoy en día cuentan con un gran patrimonio.

¿Quién tiene más? El imperio del clan Kardashian

Kylie Jenner- 800 millones de dólares

A pesar de ser la más joven del clan, a sus 23 años es la más rica.

Su empresa de maquillaje Kylie Cosmetics le ha impulsado su fortuna, además, de la la sociedad que tiene con su hermana Kendall en la marca de ropa Kendall + Kylie y a las no pocas campañas de marca que realiza en sus redes sociales.

De igual manera, mantiene su participación en el reality Keeping Up With The Kardashians, llegando a ser la joven con más dinero en el mundo.

Kim – 175 millones de dólares

Con 41 años Kim fue la primera en darse a conocer dentro de la familia, al ser la productora del reality familiar que le garantizó la fama.

Además, cuenta con una aplicación con emoticones diseñados por ella, y su línea de cosméticos, que lanzó en 2017. Aparece dentro de las 50 más ricas en el mundo, según Forbes.

Kris Jenner – 60 millones de dólares

La matriarca del clan tiene 65 años, también es productora ejecutiva del reality y mánager de los demás miembros de la familia, por lo cual se lleva el 10 % de las ganancias de sus hijos.

Khloé – 40 millones de dólares

Ella decidió seguir los pasos de su madre, al mantenerse detrás de las cámaras y ser productora. De igual manera, se mantiene en el mundo de la moda con su marca de pantalones Good American Jeans.

Actualmente, es productora de una serie de crímenes reales. También es imagen de marcas y se ha aliado con Amazon en varios productos.

Kourtney – 35 millones de dólares

La mayor de las hermanas más glam es la única que cuenta con una profesión universitaria, al graduarse en Artes teatrales.

También se desempeña como productora ejecutiva del reality que las hizo famosas y que ahora desaparece.

También ha sido modelo con marcas como PrettyLittleThing, Fashion Nova y Manuka Doctor.

Kendall Jenner – 30 millones de dólares

Aunque su fortuna está por debajo de sus otras hermanas, se mantiene como una de las modelos mejor pagadas de la industria.

Según Forbes anualmente puede ganar entre 18 y 20 millones de dólares, por este rubro.

Gran parte de su trabajo está enfocado en campañas de publicidad con marcas como Pepsi, Marc Jacobs, Estée Lauder, Adidas, Calvin Klein, La Perla y Mango.

