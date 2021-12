Actor de “Mi pobre angelito” es acusado de intentar estrangular a su novia

Devin Ratray, actor que ganó fama por su papel en “Mi pobre angelito“, es acusado de intentar estrangular a su novia.

El portal TMZ informó de un incidente de violencia doméstica protagonizado por el famoso conocido por interpretar a Buzz McCallister en la película navideña. Era el hermano mayor de Macaulay Culkin en la ficción.

Según se conoció, el hecho ocurrió el 9 de diciembre. Devin Ratray de 44 años y su novia, cuyo nombre se mantiene en reserva, se hospedaron en el hotel Hyatt en Oklahoma (Estados Unidos), y comenzaron a discutir y llegaron hasta la agresión física.

En su declaración a la policía local, la víctima detalló que el actor intentó estrangularla y luego para apagar sus gritos cubrió su boca con las manos. Esto fue aprovechado por la joven, quien lo mordió y luego le dio un puñetazo en la cara. Tras esta respuesta huyó por las escaleras.

No es arrestado

El portal Page Six citó a un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma, que afirmó que no se presentaron cargos contra Devin Ratray, por lo que no fue arrestado.

Además, ninguna de las partes involucradas ha declarado algo sobre este episodio de violencia.

A su vez, TMZ replicó una declaración brindada por el representante de la exestrella de Hollywood, que aseguraba que los dos “tuvieron una discusión verbal, nada físico, y las cosas fueron tan desagradables que los dos rompieron”.

Por el momento el famoso no ha comentado nada al respecto. Su última publicación fue invitando a sus fans a disfrutar de “Mi pobre angelito” es Disney Plus.

