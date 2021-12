EE. UU. autoriza la pastilla anticovid de Merck

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que autoriza la pastilla anticovid del laboratorio Merck para tratar a adultos de alto riesgo, tan solo un día después de que también diera luz verde a una píldora similar de la farmacéutica Pfizer.

“La autorización de hoy proporciona una opción de tratamiento adicional contra el coronavirus en forma de pastilla que se puede tomar por vía oral”, dijo Patrizia Cavazzoni, científica del ente regulador de medicamentos de EE. UU.

Both treatments are available by prescription only and should be initiated as soon as possible after diagnosis of COVID19 and within five days of symptom onset.

