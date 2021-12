Estados Unidos autorizó la píldora contra el Covid-19 de Pfizer

Estados Unidos autorizó el miércoles la píldora contra el Covid-19 de Pfizer para personas de alto riesgo mayores de 12 años, mientras los contagios crecen en el país por la variante ómicron, que amenaza las fiestas de fin de año.

Paxlovid, que comprende dos tipos de tabletas, recibió la autorización de uso de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) después de que un ensayo clínico demostró que reduce en 88% el riesgo de hospitalizaciones y muertes.

“La acción de hoy es un testimonio del poder de la ciencia y el resultado de la innovación y el ingenio estadounidense”, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado, prometiendo invocar una ley que ayudaría a Pfizer a aumentar rápidamente la producción.

We received good news today in our fight against COVID-19. The FDA granted emergency use authorization of the Pfizer antiviral pill, a promising new treatment option that will significantly reduce hospitalization and death as we battle the more transmissible Omicron variant.

— President Biden (@POTUS) December 22, 2021