Video: conductor arrastró a mujer policía para evitar multas de tránsito

Una mujer policía fue arrastrada por un automóvil en una calle de El Bronx, Nueva York, Estados Unidos, cuando un conductor intentó huir para evitar una multa de tránsito, dejando a la oficial con un tobillo fracturado y retorciéndose en el suelo del dolor.

El dramático caso fue captado en un video divulgado por un medio estadounidense.

En la grabación se ve a la oficial parada conversando junto a la puerta abierta del conductor de una camioneta, cuando él acelera repentinamente, lanzándola al asfalto. El auto atropelló parcialmente a la policía, a quien se le oye gritar mientras se pone de pie con esfuerzo.

Los oficiales vieron por primera vez al conductor identificado como Usman Haruna (24) dentro de una Range Rover 2017 negra con placas temporales de Nueva Jersey vencidas alrededor de las 18:00 horas el 12 de diciembre, por East 194th Street en Briggs Avenue, vecindario Fordham Manor, según New York Post.

Cuando los agentes se acercaron, Haruna se negó a detenerse, conduciendo imprudentemente a través de luces rojas fijas “a una velocidad peligrosa” y entrando y saliendo del tráfico, dijo la policía.

Luego, aproximadamente a media milla de distancia, en West 190th Street y Davidson Avenue, iba conduciendo por la acera y retrocedió “imprudentemente hacia los oficiales”.

En ese momento dos oficiales se acercaron a la camioneta: un policía se subió al lado del pasajero y una policía abrió la puerta del conductor, entrando parcialmente en el automóvil.

En ese punto, el video captó a Haruna acelerando y arrastrando a la mujer policía no identificada. Le atropelló la pierna derecha hasta la cadera.

When NYPD cops attempted to stop a car with an expired, temporary license plate in the Bronx, the driver sped off dragging an officer — fracturing her ankle. The driver was arrested and the officer is recovering. Our message to criminals is clear: you will be apprehended! pic.twitter.com/kcasotLnQL

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 21, 2021