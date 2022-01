VIDEO. Intentó abusar de una menor en un elevador y lo golpean brutalmente

Las cámaras de seguridad de un elevador registraron el momento exacto en que un hombre intentó abusar en repetidas ocasiones a una adolescente de 15 años que, finalmente, logró escapar.

El informe policial detalló que el ataque se presentó sobre las 22:00 horas en el elevador de un edificio de apartamentos ubicado en la ciudad de Surgut, al occidente de Rusia , el domingo 2 de enero.

De acuerdo con el video de la denuncia, la menor permanece encerrada en el ascensor con el agresor de 27 años, el cual empieza a mirarla de una manera violenta mientras le dice cosas obscenas.

No contento con lo anterior, el sujeto comete su primer abuso al acercarse a la adolescente para darle un beso. Al notar que la joven estaba en shock, procedió con su ataque y la agarró de la espalda para agredirla sexualmente.

Una vez se abrieron las puertas del elevador, la menor salió desesperadamente del lugar y pidiendo ayuda. En ese momento, aparece su padre para confrontar al pervertido, a quien agarra del cuello para darle un puñetazo en la cara y posteriormente sacarlo del ascensor.

Father punches pervert who tried to force himself onto his 15-year-old daughter in a lift in Russia

CCTV shows the suspect, 27, staring at the child and leaning in for a kiss in a lift

Girl's father punches the pervert in the face, drags him out of the lift by his neck pic.twitter.com/0lGkhuB3zb

