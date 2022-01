Mynor Arévalo continúa cautivando a fans con su nueva música

“‘Porque ella quiere’ es una historia en la cual nuestro personaje principal decide hacer cambios significativos en su vida. Se empodera, le dice no a la rutina anticuada que solo lastima su corazón y emprende el viaje de su vida, uno que muchos años atrás encontró a través de sus libros”, describe Mynor Arévalo a este sencillo.

Este tema es el segundo sencillo que se desprende del disco “Música, café y libros”. El mismo surgió de las manos de autores como Julio Cortázar, Luis Sepúlveda, Marios Vargas Llosa y Carlos Ruis Zafón.

Mynor Arévalo ha sido conocido en las escena musical guatemalteca por ser el vocalista de la banda de rock alternativo Los Watson y ahora presenta su faceta como solista.

“Realmente no es que me retire de la banda, sino que este es otro proyecto musical que anhelaba hacer. Mi nuevo reto es hacer un disco completamente acústico con un toque latino, un poco de folk y un bello coqueteo con la trova”, comentó sobre este trabajo.

“Creo que las canciones que he incluido en este EP son temas que no podemos interpretar con Los Watson, porque no es el género del grupo, esta es música para analizar y tomar un buen café”, describe Arévalo.

Anteriormente el guatemalteco había promocionado su tema “Esta vez”. Este EP incluye otros sencillos como “Porque ella quiere”, “Luz” y “La Sombra del Viento”.

