Muere Bob Saget, protagonista de “Full House”

Bob Saget, famoso por su papel protagónico de Danny Tanner en “Full House”, murió a los 65 años, informó el sitio de espectáculos TMZ.

De acuerdo el medio estadounidense, el actor falleció el domingo en el Ritz-Carlton de Orlando, Florida.

El Departamento del Sheriff del Condado de Orange y el departamento de bomberos respondieron a un llamado alrededor de las 4 p.m. después de que la seguridad del hotel lo encontrara en su habitación.

Fue declarado muerto en el lugar, pero las circunstancias de su fallecimiento aún se desconocen.

Según se reveló, estaba de gira, visitando muchos destinos en todo el estado de Florida, incluido Orlando, desde septiembre y se suponía que continuaría el tour hasta mayo.

El sábado por la noche, estuvo en Jacksonville haciendo un espectáculo en el Ponte Vedra Concert Hall.

La Policía local informó que la oficina forense determinará la causa de su muerte.

Loving beyond words being on tour —And doing an all new show of standup and music. Hope to see you out there. More dates being added continually as we go further into 2022… For tickets, go to: https://t.co/nqJyTi0Dbk pic.twitter.com/ECSOpGt1K0

— bob saget (@bobsaget) December 9, 2021