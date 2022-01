Este es el polémico once ideal de 2021 según los premios The Best

Los mejores futbolista del mundo fueron premiados este lunes en The Best, evento en el que la FIFA elige al mejor portero, los tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros mejores en su posición en 2021 según el número de votos. Pero hubo polémica, pues se eligieron a cuatro delanteros y Mendy, que ganó el premio al Mejor Portero, no fue incluido.

Los elegidos fueron votados por los propios jugadores profesionales y los reconocimientos se dieron durante la sexta edición de la gala, que una vez más se llevó a cabo de manera virtual.

Jugadores del PSG, Bayern Munich, Juventus, Chelsea, Manchester City y Borussia Dortmund, figuran entre los ganadores.

#TheBest | Este es el XI FIFA FIFPRO Masculino 2021 ⚽pic.twitter.com/NDRN7NpsyX — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 17, 2022

El once ideal

Donnarumma (AC Milan/PSG-Germain), Alaba (Bayern de Múnich/Real Madrid), Ruben Dias (Manchester City), Bonucci (Juventus), Jorginho (Chelsea), Kanté (Chelsea), Kevin de Bruyne (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Lewandowski (Bayern de Múnuch), Messi (Barcelona/PSG).

Los ganadores salieron de entres estos nominados, votados por futbolistas de todo el mundo.

Lewandowski y Putellas brillan

El goleador polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski conquistó el premio The Best al mejor futbolista de 2021, otorgado por la FIFA este lunes por la noche en una ceremonia virtual desde Zúrich.

Lewandowski se sacó así la espina del Balón de Oro, el otro gran galardón individual en el fútbol, ganado a finales de noviembre por el argentino Lionel Messi.

Otro trofeo para la vitrina de Robert Lewandowski… 😉👍 Hacemos un repaso de todos los ganadores de THE BEST a lo largo de la historia 👀🏅 pic.twitter.com/P2PLXXhpFj — GOAL en español (@Goal_en_espanol) January 17, 2022

Precisamente, Lewandowski, que ya había ganado el The Best en 2020, competía por este premio con Messi y con el delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah.

Menos de dos meses después de haber hecho historia ganando el Balón de Oro, la española Alexia Putellas sigue haciendo historia la lograr este lunes el Premio The Best a la mejor futbolista en 2021, otorgado por la FIFA en una ceremonia virtual desde Zúrich.

La centrocampista del FC Barcelona, de 27 años, realizó una extraordinaria temporada en 2021, ganando con el club azulgrana el campeonato español, la copa y, sobre todo, la Liga de Campeones.

En las votaciones, Putellas se impuso a su compañera en el Barcelona Jennifer Hermoso y a la australiana del Chelsea Sam Kerr.

Todos los premiados

MEJOR JUGADOR: Robert Lewandowski (POL/Bayern Múnich)

MEJOR JUGADORA: Alexia Putellas (ESP/FC Barcelona)

MEJOR PORTERO: Edouard Mendy (SEN/Chelsea)

MEJOR PORTERA: Christiane Endler (CHI/Lyon, ex Parí SG)

MEJOR ENTRENADOR DE EQUIPO MASCULINO: Thomas Tuchel (GER/Chelsea)

MEJOR ENTRENADOR DE EQUIOPO FEMENINO: Emma Hayes (ENG/Chelsea)

MEJOR GOL: Érik Lamela (ARG/FC Sevilla, ex Tottenham)

PREMIO ‘FAIR-PLAY’: El cuadro médico y los jugadores de la selección de Dinamarca.

PREMIO ESPECIAL: Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United) por haber batido el récord de goles en el fútbol de selecciones.

