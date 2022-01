Cristiano Ronaldo fue reconocido por la FIFA como máximo goleador de selecciones

Este lunes se celebró la gala de los premios The Best, donde se premió a lo mejor del 2021, el polaco Robert Lewandowski conquistó por segundo año consecutivo el The Best al mejor jugador del mundo.

Por su parte, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, recibió un Premio FIFA The Best por haberse convertido en el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones nacionales.

El astro portugués batió un récord del iraní Ali Daei que, hasta hace unos años, lucía inalcanzable. El premio fue entregado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award! 🇵🇹 Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

CR7, máximo goleador de Selecciones Nacionales

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador europeo en alcanzar los 100 goles internacionales durante el otoño de 2020 y, tras sus últimas hazañas con Portugal, se convirtió en el máximo goleador europeo y mundial de todos los tiempos.

Ronaldo había superado por primera vez el récord europeo de Ferenc Puskás, con 84 goles con la selección nacional, mientras era titular con Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2018, y posteriormente alcanzó su centenario con un gol de falta contra Suecia en Solna el 8 de septiembre de 2020.

🏆 La FIFA tenía guardada una sorpresa en su gala de los premios #TheBest 🇵🇹 Cristiano Ronaldo recoge el premio al máximo goleador histórico a nivel de selecciones 🤔 ¿El mejor anotador de la historia? pic.twitter.com/Bi1EifYc1M — Diario AS (@diarioas) January 17, 2022

Tras marcar dos goles en los instantes finales del partido de los Clasificatorios Europeos de Portugal contra la República de Irlanda el 1 de septiembre de 2021, en el parón de octubre añadió ante Catar su gol 112, dejando atrás los 109 del anterior plusmarquista y exdelantero iraní Ali Daei en la UEFA EURO 2020 del pasado verano.

Ronaldo dejó la marca en 115 goles logrando uno frente a Catar el 9 de octubre y un ‘hat-trick’ contra Luxemburgo, tres días después, en el parón internacional de octubre.

Don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro recibió un Premio FIFA The Best por haberse convertido en el MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO del fútbol de selecciones nacionales. El Bicho batió un récord que, hasta hace unos años, lucía inalcanzable. Honor a quien honor merece. LA LEYENDA CR7. pic.twitter.com/nhUcYxKW1K — Invictos (@InvictosSomos) January 17, 2022

Máximos goleadores de Selecciones

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 115 goles en 184 partidos Ali Daei (Irán) – 109 en 149 Mokhtar Dahari (Malasia) – 89 en 142 Ferenc Puskás (Hungría y España) – 84 en 89 Sunil Chhetri (India) – 80 en 125 Lionel Messi (Argentina) – 80 en 158

🚀🇵🇹¡IMPARABLE! 🌟 @CRISTIANO se lleva el PREMIO ESPECIAL de la gala 'The Best' por su RÉCORD de 115 goles con la selección portuguesa. 📺¡Vente a MEGA que estamos en directo! #TheBestMEGA pic.twitter.com/x1IqogD0Ka — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2022

