VIDEO. “Enfrentaremos al equipo que mejor juega y será un buen partido”, comentó Rubirosa

Xelajú MC se medirá a Antigua GFC este sábado en el estadio Mario Camposeco a las 20:00 horas, el juego será correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2022.

Los “superchivos” intentarán conseguir su primera victoria en el campeonato, luego de caer en la jornada 1 ante Malacateco por 2-0, y reciben al primer lugar de la tabla general, quienes en el primer partido del campeonato derrotaron a Achuapa 1-0.

Irving Rubirosa, entrenador de Xelajú MC, habló en la conferencia de prensa previa al encuentro del sábado sobre las claves de su equipo ante un partido complicado ante los “aguacateros”

Para el entrenador mexicano, Xela debe mejorar en todos los aspectos del campo y ser más constantes de cara al gol si desean mejorar su resultado frente a Antigua GFC.

¿Tendrá rotación la plantilla?

“Habrán cambios no por el resultado sino por el estado de los jugadores. No todos están para soportar 90 minutos, tenemos lesionados y no nos podremos permitir más. Seguramente ante antigua jugarán equipos que puedan ayudarnos con el principio del partido”, expresó Irving.

“El equipo que mejor juega”

El técnico “superchivo” comentó que enfrentarán al rival que a su opinión es el que mejor practica el fútbol. “Vamos a enfrentar el equipo que mejor juega y me parece será un buen partido”, dijo.

“Antigua es de los equipos que mayor orden tiene, cuentan con mucha calidad en cada una de sus líneas. Juegan de una manera consolidada y llevan consigo un ADN ganador, para mí este es de los mejores equipos y demuestran lo claro que tienen su estilo de juego”, comentó Rubirosa.

¿Cuándo se verá una mejor versión del equipo?

“El equipo estará mejor que en la primera jornada aunque nos llevará un poco de tiempo. No hay un tiempo determinado para ver una mejor versión, somos seres humanos y todos témenos capacidades diferentes para entender una idea”, expresó.

Para el entrenador mexicano, entre las jornadas 4, 5 o 6 se verá la idea de juego implementada en el equipo, pero complementó diciendo que para ver de mejor manera los jugadores se deben de poner bien físicamente.