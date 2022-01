Remontada de México para llevarse el triunfo ante Jamaica

Cuando parecía aniquilada, la selección de fútbol de México vino de atrás para vencer 2-1 a la de Jamaica este jueves en partido jugado en el estadio Nacional de Kingston por la novena jornada del octogonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar-2022.

Daniel Johnson, al minuto 50, hizo el gol para poner en ventaja a la escuadra jamaicana que se quedó con siete puntos tras la derrota.

Henry Martín, al 81, y Alexis Vega, al 83, le dieron forma a la desesperada voltereta del conjunto mexicano que llegó a 17 unidades.

El domingo en la décima fecha, México recibirá a Costa Rica en el estadio Azteca y Jamaica visitará a Panamá en el estadio Rommel Fernández.

Una diana del defensa Antonee Robinson brindó el jueves a Estados Unidos un ajustado triunfo 1-0 ante El Salvador, que les aupó a lo alto del octagonal de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar-2022.

Robinson, lateral del Fulham inglés, aprovechó uno de los escasos fallos defensivos salvadoreños para anotar en el minuto 52 del choque en el Lower.com Field de Columbus (Ohio).

A El Salvador, penúltima con 6 puntos, se le acaba el tiempo para reaccionar en su intento por clasificar a su tercer Mundial.

En el segundo de los tres partidos de esta ventana de eliminatorias, Estados Unidos jugará el domingo como visitante en Canadá y El Salvador lo hará en Honduras.

