¡Triunfo albiceleste! Argentina suma tres puntos en su visita a Chile

Este jueves se reaunudó la actividad de las Eliminatorias de Conmebol, Chile recibió a Argentina en el estadio Zorros del desierto. La ‘Albiceleste’ llegaba a este partido ya clasificada al Mundial, mientras que la ‘Roja’ necesitaba de un triunfo para soñar con su clasificación a la justa mundialista.

Con anotaciones de Ángel Di María y Lautaro Martínez, Argentina derrotó 1-2 a Chile y se mantiene en la segunda posición de las Eliminatorias de Conmebol.

Primeros minutos intensos regalaron Chile y Argentina en el estadio Zorros del Desierto, pero fueron los visitantes los que se adelantaron en el marcador al minuto 10.

Fue Ángel Di María el encargado de adelantar a la ‘Albiceleste’, el ‘Fideo’ salió como capitán antes la ausencia de Messi que no fue convocado para estos partidos eliminatorios.

El futbolista del Paris Saint-Germain sacó un remate potente con la zurda desde afuera del área, poco pudo hacer Claudio Bravo para evitar la anotación del ‘Fideo’, Argentina tomaba la ventaja ante Chile.

WHAT A GOAL BY DI MARIA FOR ARGENTINA 🤩🤩🤩pic.twitter.com/nQbpMc4TwW

— Ziad is back in pain  (@Ziad_EJ) January 28, 2022