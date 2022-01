Difunden en redes sociales videos íntimos de joven arbitra

Diana Di Meo, quien se desempeña como arbitra de la de Sección AIA-FIGC de Pescara, en Italia, denunció que es víctima de una filtración de videos e imágenes íntimas que fueron sustraídas de su teléfono celular.

De acuerdo con la silbante de 22 años, mediante las plataformas WhastApp y Telegram se ha difundido cierto material de corte sexual relacionado con su persona, pero sin su consentimiento.

“Están compartiendo mis videos privados, contenidos que yo no he compartido y algunos de ellos grabados sin mi consentimiento. Me enteré de estos videos gracias a unos chicos. Lo denuncié en las redes sociales para ganar fuerza, porque llevaba dos días encerrada en la casa. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir, pero no todos lo logran”, señaló Di Meo en un video publicado en su cuenta de Instagram.