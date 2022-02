Whoopi Goldberg es suspendida como presentadora por comentario del Holocausto

La cadena ABC suspendió a Whoopi Goldberg por su polémico comentario sobre el Holocausto. Mediante un comunicado, la empresa anunció la medida de efecto inmediato.

“Con efecto inmediato, suspenderé a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios erróneos e hirientes”, dijo el presidente de ABC News, Kim Godwin, en un comunicado.

La famosa fue suspendida durante dos semanas tras declarar en su programa que el Holocausto “no se trata de raza”.

“Si bien Whoopi se disculpó, le pedí que se tomara un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios”, agregó Godwin. “Toda la organización ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judíos”.

Lo sucedido

Goldberg hizo sus declaraciones iniciales en el programa matutino The View el lunes, unos días después de la Jornada Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

La presentadora fue severamente criticada por sus declaraciones y generó una ola de comentarios en redes sociales. Tras hacerse viral, la famosa se disculpó en una nota publicada en Twitter y el martes inició su programa ofreciendo otra disculpa.

“En el programa de hoy dije que el Holocausto ‘no es un hecho racial sino de la inhumanidad del hombre para con el hombre’. Como dijo Jonathan Greenblatt de la Anti-Defamation League, ‘El Holocausto fue la aniquilación sistemática del pueblo judío por los nazis, que los consideraban una raza inferior’. Reconozco mi error”, dijo Goldberg.

“El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso jamás vacilará. Lamento haber causado dolor. Escrito con mis más sinceras disculpas, Whoopi Goldberg”, añadió.

El panel en “The View”, un programa de discusiones sobre los asuntos candentes del día, discutía la prohibición de “Maus”, una novela gráfica sobre los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial, por una junta escolar en Tennessee que citó como razones escenas de desnudez y el uso de malas expresiones. El libro ha ganado un Premio Pulitzer, entre varios galardones literarios.

Goldberg dijo: “Me sorprende que les haya incomodado la desnudez, el hecho de que hubo algo de desnudez. Quiero decir, trata sobre el Holocausto, la matanza de 6 millones de personas, ¿eso no les molestó? Digamos la verdad sobre esto. El Holocausto no es un hecho racial. No, no es racial”.

Ante ello, las críticas aparecieron inmediatamente.

“¿Qué? Esto es una locura. ¿El exterminio de 6 millones de judíos no fue cuestión de raza?”, “Piendo que a Whoopi ya le está afectando la edad”, “Como qué no fue un hecho racial? qué le pasa?”, fueron algunas reacciones.

Pese a sus disculpas, los comentarios molestaron al personal de ABC News. Si bien algunos aceptaron el gesto, otros consideraron que se necesitaba una acción disciplinaria.

