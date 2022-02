Fans afirman que Angelique Boyer parece hombre por lucir demasiado musculosa

La actriz francesa, nacionalizada mexicana, Angelique Boyer ha dejado sin habla a sus seguidores de las redes sociales.

Y es que la joven tomó por sorpresas a sus admiradores con la reciente fotografía colgada en Instagram.

En la postal, se puede ver a la estrella de telenovelas luciendo un diminuto bikini en color negro.

Angelique presumió un físico de impacto y muy bien trabajado, dicho hecho que desató todo tipo de comentarios.

Y es que muchos internautas no dudaron en compararla con la también actriz Vanessa Guzmán.

Recordemos que desde hace unos meses atrás, Guzmán se destapó como fisiculturista y esta triunfando en el mundo del deporte y el ejercicio.

La marcada figura de Boyer provocó que muchos afirmaran que ahora luce muy “varonil” por sus tonificados músculos.

Sin embargo, también hubieron otros que salieron en su defensa y resaltaron lo bien que luce.

El porque Angelique Boyer no ha aparecido en telenovelas…

Es importante recalcar que Boyer, es de las pocas actrices famosas que no se han hecho cambios con operaciones.

En el caso de Angelique únicamente se hizo un aumento de busto y el resto ha sido ejercicio.

Recientemente, la joven reveló el porque ha decidido rechazar varios proyectos televisivos.

“Me he puesto muy payasa”, además detalló: “Normalmente entre proyecto y proyecto dejo pasar un año, porque es bueno para mí, es bueno para ustedes y para mi carrera”.

Asimismo, destacó que no desea saturar al público con su imagen, pues en poco menos de dos años apareció en dos producciones de largo alcance de Televisa.

“Han dicho que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo no a todos los proyectos”, añadió.

Finalmente dijo: “No se trata de decirle que no a todo, solo que creo que están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacios que debemos ocupar en tiempos correctos”.