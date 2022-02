VIDEO. Capturan a maestro que besó a su alumna en la boca

Un maestra enfrenta cargos de conducta lasciva por besar a una estudiante de 15 años en pleno salón de clases.

Se trata de Carlos Aguirre Rendón, quien llegó a citarse con la menor en un parque, lo que facilitó el procesamiento criminal en su contra.

Un video de cámaras corporales policiales muestra el momento en que el maestro es arrestado en la escuela. Este sale del salón e inmediatamente es esposado sin mostrar resistencia.

Aguirre Rendón, de 29 años, y profesor de matemáticas, solía frecuentar el Firefighters Memorial Park con sus hijos, a pesar de que vivía en Longwood (a una media hora de distancia).

El adulto le dijo a la jovencita que podían encontrarse allí.

Un video de vigilancia presuntamente los captó a ambos en el parque. Durante ese tiempo, el abusador dejaba a sus dos pequeños en el vehículo mientras conversaba con la víctima. En una ocasión y según el relato de la quinceañera, el hombre le preguntó si hablaba con otros chicos mientras este miraba su teléfono.

Los padres de la joven le indicaron a investigadores que habían visto al profesor abrazando a su hija en un parque de la citada ciudad.

BREAKING: A math teacher at Deltona Middle School, 29 year old Carlos Aguirre Rendon of Longwood, has been arrested for allegedly kissing a 15 yr old female student and also tampering with witnesses, telling them not to talk with police pic.twitter.com/6alkrSreZS

— Amanda Dukes (@AmandaDukesWESH) February 3, 2022