Marc Overmars deja el Ajax por mensajes “inapropiados” a mujeres

El exfutbolista estrella de Holanda, Marc Overmars, dimitió como director deportivo del Ajax Ámsterdam tras “una serie de mensajes inapropiados” que envió a algunas empleadas de la entidad, anunció este domingo el histórico club.

Horas antes, a través de sus redes sociales, el club solamente había indicado que Overmars se retiraba tras “discusiones en los últimos días con el Consejo de Supervisión y con el CEO, Edwin van der Sar”, a quienes les comunicó sus intenciones.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them.

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 6, 2022