VIDEO. Jugador de los Rams le propone matrimonio a su novia luego de ganar el Super Bowl LVI

Con el video llamado “Más que un anillo esta noche”, Los Angeles Rams felicitaron a su safety Taylor Rapp por la propuesta de matrimonio que le hizo a su pareja en la noche que el equipo conquistó el Super Bowl LVI.

Durante el festejo de los nuevos campeones de la NFL, Rapp aprovechó el momento de euforia frente a las cámaras y de rodillas cerca de sus allegados le propuso matrimonio a su pareja Dani Johnson y su respuesta para tranquilidad de muchos fue un sí.

MORE THAN ONE RING TONIGHT!!

CONGRATS, @trapp07!!! pic.twitter.com/LHt6qczuNv

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022