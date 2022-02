Barcelona y Napoli igualan en la ida de los playoffs de la Europa League

El Barcelona debutó en la Europa League esta temporada recibiendo al SSC Napoli en la fase de Playoffs, cabe resaltar que para este año se cambió el formato de la Europa League, se suprimió la fase de dieciseisavos de final para instaurar la ronda de Playoffs, los ganadores de esta llaves clasifican a octavos de final.

Con anotaciones de Zielinski y Ferran Torres, Barcelona y Napoli igualaron 1-1 en el Camp Nou, todo se decidirá el jueves de la próxima semana en el estadio Diego Maradona en la ciudad de Nápoles.

The Europa League is back with a bang! 💥

Best performance was from _______#UEL pic.twitter.com/gaFkQ7ZFoe

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2022