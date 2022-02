La US Soccer acuerda el pago igualitario entre selección masculina y femenina

La Federación de Fútbol de Estados Unidos y un grupo de jugadoras que había demandado al organismo alcanzaron un acuerdo para que la selección femenina gane lo mismo que la masculina, anunciaron el martes ambas partes en un comunicado conjunto.

