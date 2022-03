FOTOS. Dejó de ser enfermera porque en OnlyFans gana 30 veces más al mes

Melissa Lameira renunció a su profesión como enfermera, debido a su bajo salario y decidió unirse a la plataforma OnlyFans, donde gana 30 veces más que antes, según relató. De acuerdo con la creadora de contenido sexual, ese medio ha sido el salvavidas para muchas personas desde que inició la pandemia, pues la plataforma permite a los creadores de contenido ganar dinero a cambio de material personalizado, el cual es pagado por los seguidores de cada persona.

Lameira, una enfermera brasileña que perdió peso, dejó su labor, entró al modelaje y posteriormente a OnlyFans, donde gana una fuerte cantidad de dinero por sus fotos y videos sensuales. A continuación contamos su historia:

Tiene 32 años y dejó su profesión de enfermería en Brasil por la mala paga y “pésimas condiciones de trabajo”, ahora gana más del triple vendiendo contenido personalizado. Tomó la decisión de renunciar y puso toda su fe en el sitio, al mismo tiempo que vendía sus desnudos a través de Close Friends. Según declaró la mujer, ganó en un mes el dinero que no obtuvo en un año como profesional de la salud. Además de ser un año muy complicado por el coronavirus.

No piensa volver a la enfermería

Esta decisión la hace muy feliz, pues ahora puede viajar y seguir trabajando, cosa que no podía hacer antes cuando laboraba en el hospital, en donde no piensa volver para retomar su profesión. Ahora gana aproximadamente US $7 mil 500 al mes, cantidad que es 30 veces más de su anterior salario y el que le da libertad financiera para elegir lo que quiere o no compartir.

“Hoy gano casi 30 veces más al mes que como enfermera. Y me he beneficiado más durante la pandemia porque la gente está más en casa buscando y disfrutando de este tipo de contenido. Apuesto mucho por mi perfil”, señaló Melissa

La mujer cobra US $22 al mes por suscripción a su OnlyFans o 59.40 por tres meses. Actualmente cuenta con 165 fotos y 81 videos. En su descripción solo aparece que es de Río de Janeiro.